В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Москву вернется 30-градусная жара

Вероника Полынина
1 час назад

В столичный регион на следующей неделе вернется 30-градусная жара. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москву вернется 30-градусная жара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, начиная с воскресенья, 25 июля, в Москве и области установится сухая солнечная погода, ветер утихнет до штилевого. Температура воздуха устремится к 30-градусной отметке.

Аномальная жара: россиян предупредили о подорожании трех групп товаров

В воскресенье ожидается до 25 градусов тепла, в понедельник – до 27-ми, во вторник – уже до 30 градусов. Самым теплым днем на неделе станет среда – синоптики ожидают 32-градусную жару, что на семь градусов выше климатической нормы.

«Тем не менее, этот всплеск тепла будет непродолжительным, не стоит опасаться повторения изнуряющей жары, которая фиксировалась почти две недели в первой половине июля», - отметил Тишковец.

Уже в четверг активизируются северо-атлантические циклоны, которые принесут в столицу облака и грозовые дожди. Температура воздуха вернется к климатической норме в 22-27 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам разноплановый август – периоды жары будут сменяться периодами похолодания. При этом периоды потепления, как ожидается, будут более выраженными. Средняя температура воздуха в России будет выше нормы, при этом аномальной жары не ожидается.

Новости Москвы,Общество,Погода,Евгений Тишковец,Радиостанция "Говорит Москва",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители