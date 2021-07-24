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"Желтый" уровень опасности объявили в Подмосковье из-за риска пожаров

Газета.Ruиещё 3
10 минут назад

"Желтый" уровень опасности был объявлен в Подмосковье в связи с высоким риском пожаров, передает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Желтый" уровень опасности объявили в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что погода потенциально опасна. Предупреждение действует до девяти часов вечера субботы, двадцать четвертого июля.

Согласно прогнозу регионального отделения МЧС, до двадцать пятого июля местами по области сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

Ночью в субботу ожидается переменная облачность и семь — двенадцать градусов. Днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до двадцати четырех градусов.

Новости Москвы,Пожары,МЧС,Московская Область,Россия,
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