"Желтый" уровень опасности объявили в Подмосковье

"Желтый" уровень опасности был объявлен в Подмосковье в связи с высоким риском пожаров, передает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на Гидрометцентр России.

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Отмечается, что погода потенциально опасна. Предупреждение действует до девяти часов вечера субботы, двадцать четвертого июля.

Согласно прогнозу регионального отделения МЧС, до двадцать пятого июля местами по области сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.