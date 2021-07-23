Собянин наградил сотрудников предприятий торговли

«Несмотря на то, что пандемия не прекратилась, этот год разительно отличается от того, что было год тому назад. Год тому назад отрасли были нанесены такие серьезные удары, видели снижение торгового оборота, посещения торговых предприятий. В этом году мы видим пока за полугодие практически 40% рост по отношению к предыдущему году. Это говорит, что отрасль выжила, выстояла, и я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей», - заключил мэр столицы.