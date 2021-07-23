Собянин наградил сотрудников предприятий торговли

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды города сотрудникам предприятий торговли столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Для Москвы - это какой-то отраслевой праздник. В общем, можно сказать, что общегородской, потому что работающих в торговле в Москве сегодня почти 1,5 млн человек. Это самый большой отряд. Это самая динамично развивающаяся отрасль», - сказал Сергей Собянин.
По его словам, сегодня развитие торговой сферы в городе схоже с европейской.
«Если, скажем, лет семь-восемь назад мы еще катастрофически отставали от Европы, где больше было торговых площадей, маленьких и больших магазинов в шаговой доступности, то сегодня мы практически догнали их. Огромное спасибо всем, кто инвестирует в эту отрасль, строит торговые центры, магазины, открывает эти предприятия. Конечно, огромное спасибо продавцам, кассирам, которые стоят на передовой и каждый день с утра до вечера работают, обслуживая миллионы москвичей», - подчеркнул мэр.
Собянин напомнил, что в период пандемии COVID-19 торговля оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей столичной экономики.
«Очень важно, конечно, в условиях пандемии эта отрасль выдержала, выстояла и даже в период самых неблагополучных ситуаций вы были на передовой рядом с москвичами. Очень многие предприятия организовали онлайн-торговлю, доставку на дом. Для многих предприятий это было болезненно, но в целом отрасль справилась даже с этими непростыми ситуациями и задачами», - добавил он.
Собянин также отметил, что в I полугодии 2021 года оборот торговых предприятий в Москве вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Несмотря на то, что пандемия не прекратилась, этот год разительно отличается от того, что было год тому назад. Год тому назад отрасли были нанесены такие серьезные удары, видели снижение торгового оборота, посещения торговых предприятий. В этом году мы видим пока за полугодие практически 40% рост по отношению к предыдущему году. Это говорит, что отрасль выжила, выстояла, и я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей», - заключил мэр столицы.
Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, за большой вклад в развитие торговли в Москве и многолетний добросовестный труд четырем москвичам присвоены почетные звания «Почетный работник торговли и сферы услуг города Москвы». Заслуги 29 сотрудников предприятий торговли отмечены благодарностью мэра Москвы.
Отмечается, что торговля - важная отрасль экономики Москвы, на долю которой приходится порядка 18% налоговых доходов городского бюджета.
В период с 2010 по 2020 год налоговые поступления в столичную казну от предприятий торговли выросли в три раза. При этом торговые предприятия Москвы обеспечивают более трети налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы страны от сферы торговли по России в целом.
В I полугодии 2021 года оборот торговых предприятий в Москве составил порядка 3 трлн руб. При этом оборот торговли продовольственными товарами вырос на 13%, непродовольственными товарами - на 47%, автотранспортом - на 59%. В результате в I полугодии 2021 года объем налоговых платежей московских торговых предприятий увеличился на 35%.