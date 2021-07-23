В ЗАГСах отменили предварительную запись

«Столичные ЗАГСы работали по предварительной записи с 15 июня. Такая мера была введена из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в столице. С того момента ЗАГСы оказали более 58 тыс. услуг: на личном приеме горожане подали более 3,5 тыс. заявлений на заключение брака, около 16 тыс. человек получили услугу по выдаче повторных документов. Жители относились с пониманием к принятым мерам. Около 4,5 тыс. заявлений о заключении брака были поданы онлайн, многие вопросы москвичи задавали по телефону и в социальных сетях, что сократило количество личных посещений. Эпидемиологическая ситуация позволяет нам отменить предварительную запись. Теперь отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания возвращаются к обычному режиму работы. Отмечу также, что вакцинацию от COVID-19 прошли почти 80% сотрудников ЗАГС», - сказала Ракова.

Отмечается, что во время работы по предварительной записи регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводилась в назначенные даты и время. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения других юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания консультировали заявителей по телефону. Больше всего заявлений о заключении брака за период особого режима работы было подано во дворец бракосочетания 4 - около 750. Он недавно открылся после капитального ремонта. Дворец работает ежедневно с 9:00 до 18:00, а с четверга по воскресенье - с 9:00 до 20:00. Для всех молодоженов на церемониях бесплатно играет живая музыка, а после бракосочетания пара может устроить фотосессию в благоустроенном внутреннем дворике.