Москвичи спасли лесополосу

Инициативная группа жителей Новой Москвы спасла лесополосу вокруг детского образовательного учреждения в жилом комплексе «Москвичка» от вырубки. Об этом сообщается в группе портала ТиНАО во «ВКонтакте».
Уточняется, что на ее месте должны были построить проектируемый проезд и техническую зону метро. Благодаря обращениям неравнодушных москвичей Комитет по архитектуре принял решение внести изменения в проект строительства электродепо метрополитена около жилого комплекса и отменить предусмотренные планировочное решение по строительству проезда.
«Таким образом вокруг детского сада останется зеленая полоса и мы обязательно с активистами посадим там осенью кедры», — отмечают активисты.
Ранее сообщалось, что таксист спас 69-летнюю москвичку, вылетевшую с Нагатинской набережной в реку на синем автомобиле Mini Cooper. Пострадавших госпитализировали с переохлаждением. У женщины также зафиксирована травма грудной клетки.