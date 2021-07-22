Москвичи спасли лесополосу

Инициативная группа жителей Новой Москвы спасла лесополосу вокруг детского образовательного учреждения в жилом комплексе «Москвичка» от вырубки. Об этом сообщается в группе портала ТиНАО во «ВКонтакте».

Фото: группа «Новая Москва. ТиНАО. Форум Новой Москвы» во ВКонтакте группа «Новая Москва. ТиНАО. Форум Новой Москвы» во ВКонтакте

Уточняется, что на ее месте должны были построить проектируемый проезд и техническую зону метро. Благодаря обращениям неравнодушных москвичей Комитет по архитектуре принял решение внести изменения в проект строительства электродепо метрополитена около жилого комплекса и отменить предусмотренные планировочное решение по строительству проезда.

«Таким образом вокруг детского сада останется зеленая полоса и мы обязательно с активистами посадим там осенью кедры», — отмечают активисты.