Московские музеи выступили против порно-аудиогидов

«Научный руководитель государственного музея Пушкина Наталья Михайлова считает недопустимым смешивать искусство и порнографию, а директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин полагает, что часть российской публики с иронией отнеслась бы к подобному проекту, но другая часть "подняла бы такой вой", что не стоит и пробовать», — говорится в сообщении.