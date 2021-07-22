Московские музеи выступили против порно-аудиогидов

Главы московских музеев выступили резко против скандального проекта сетевого ресурса с фильмами для взрослых PornHub, создающего в сотрудничестве с музеями США и Европы «порно-аудиогиды» по эротическим произведениям искусства. Об этом сообщает портал «Ридус».
«Научный руководитель государственного музея Пушкина Наталья Михайлова считает недопустимым смешивать искусство и порнографию, а директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин полагает, что часть российской публики с иронией отнеслась бы к подобному проекту, но другая часть "подняла бы такой вой", что не стоит и пробовать», — говорится в сообщении.
Аудиогиды от PornHub, рассказывающих о пикантных произведениях мировой живописи, создаются в рамках проекта Classic Nudes. Партнерами портала стали шесть мировых музеев, включая парижский Лувр, испанский Прадо и Британский музей.
В январе сообщалось, что в Москве появился Музей самоизоляции.