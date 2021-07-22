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Москвичей накроет температурными «выбоинами»

РИА "ФедералПресс"иещё 7
1 час назад
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о том, что в ближайшие три дня в столице прогнозируются температурные «выбоины»: воздух будет на 2–3 градуса ниже многолетних значений.
Москвичей накроет температурными «выбоинами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В ближайшие трое суток жителей региона ждут температурные «выбоины» – когда столбики термометров будут опускаться на самое дно свежести, из-за чего воздух окажется на 2–3 градуса прохладнее многолетних показателей», – сказал он.
Евгений Тишковец отметил, что это произойдет из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым «хлынет полярный воздух». При этом синоптик уточнил, что ночами температура воздуха составит +9...+14, а днем она будет не выше +18...+23 градусов. Также, по словам специалиста, вторая половина субботы будет солнечной и сухой. К воскресенью воздух прогреется до +20...+25 градусов, передает РИА «Новости».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что часть россиян ждет 30-градусная жара. Фото: unsplash.com
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