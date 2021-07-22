Москвичей накроет температурными «выбоинами»

Евгений Тишковец отметил, что это произойдет из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым «хлынет полярный воздух». При этом синоптик уточнил, что ночами температура воздуха составит +9...+14, а днем она будет не выше +18...+23 градусов. Также, по словам специалиста, вторая половина субботы будет солнечной и сухой. К воскресенью воздух прогреется до +20...+25 градусов, передает РИА «Новости».