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Дачу Владимира Маяковского восстановят силами волонтеров

Lenta.ru
16 минут назад
Загородный дом поэта Владимира Маяковского восстановят на пожертвования россиян. Материал публикует местный портал Spbdnevnik.
Дачу Владимира Маяковского восстановят силами волонтеров
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Известно, что дача, построенная в начале XX века в поселке Левошово, Ленинградская область, в 2020 году была передана в безвозмездное пользование петербургскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). После этого началась реставрация исторического объекта.
По информации издания, члены общества провели четыре субботника в рамках проекта «Открытый город», во время которых волонтеры вырубили лишнюю растительность на участке и восстановили кровлю дома. Руководитель инициативы Антон Иванов заявил, что на данный момент разрабатывается проект комплексной реставрации деревянного здания.
«После этого он будет передан в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Затем мы начнем искать средства на реставрацию», — пояснил Иванов и добавил, что среди россиян планируется запустить конкурс на лучшую идею по использованию объекта после его восстановления.
Отмечается, что на территории дачи уже построили общественный огород, где любой человек бесплатно сможет забронировать грядку на год.
«Чтобы стать нашим резидентом и посадить семена, нужно будет заполнить простую анкету. Наша главная задача — понять, есть ли у вас желание и время», — подчеркнула краевед Ксения Сидорина.
Помимо этого, работники библиотеки имени Владимира Маяковского провели экскурсию по загородному дому, в которой приняли участие актеры международного фестиваля «Точка доступа». В программу мероприятия входили диджей-сет, а также инсталляция — ретроспектива жизни поэта.
Ранее в июле сообщалось, что в Ставрополе отреставрируют архитектурные памятники. Речь идет, в частности, о подпорной стене на проспекте Карла Маркса в районе художественного училища. Муниципалитет планируется также отреставрировать декоративную стенку каскадных фонтанов «Дельфины» на проспекте Октябрьской революции.
Новости Москвы,Ксения Сидорина,Антон Иванов,газета "Петербургский дневник",
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