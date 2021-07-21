Дачу Владимира Маяковского восстановят силами волонтеров

«После этого он будет передан в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Затем мы начнем искать средства на реставрацию», — пояснил Иванов и добавил, что среди россиян планируется запустить конкурс на лучшую идею по использованию объекта после его восстановления.
«Чтобы стать нашим резидентом и посадить семена, нужно будет заполнить простую анкету. Наша главная задача — понять, есть ли у вас желание и время», — подчеркнула краевед Ксения Сидорина.