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Агрегаторы и таксопарки поддержали введение системы мониторинга

Вероника Полынина
26 минут назад
Система мониторинга такси, которая заработает в Москве и Московской области с 1 августа, обезопасит пассажиров и легальный рынок от нарушителей. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта, комментируя письмо межрегионального профсоюза «Таксист» с критикой нововведения.
Агрегаторы и таксопарки поддержали введение системы мониторинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В письме, направленном председателем профсоюза Ярославом Щербининым премьер-министру Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и министру транспорта Виталию Савельеву, говорится, что система приведет к коллапсу на рынке.
Профсоюз таксистов считает, что работа с новой системой потребует «значительных финансовых затрат» со стороны таксопарков, а также приведет к резкому снижению количества водителей такси, которые не смогут выполнять поездки из-за сложностей регистрации. Кроме того, снизится заработок водителей из-за «пересмотра графика их работы».
В столичном Дептрансе ответили, что ввод системы «не повлечет коллапса, он обезопасит и пассажиров, и легальный рынок от злостных нарушителей».
«Все крупные агрегаторы и таксопарки полностью поддерживают нас, так как тоже думают, в первую очередь, о безопасности и комфорте пассажиров», - добавили в ведомстве.
В департаменте подчеркнули, что никаких новых правил не вводится, система лишь автоматизирует контроль за соблюдением уже действующих норм и требований. Регистрация в системе быстрая и простая, никаких финансовых затрат не потребуется.
«Наша твердая позиция - пассажир должен быть уверен, что за рулем находится водитель, который прошел обязательный медицинский осмотр, а автомобиль находится в исправном техническом состоянии. Мы снизим и риск ДТП из-за переработок», - заявили в пресс-службе Дептранса.
Новости Москвы,Андрей Липов,Ярослав Щербинин,Михаил Мишустин,Виталий Савельев,Сергей Собянин,Роскомнадзор,Московская Область,
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