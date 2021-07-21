Агрегаторы и таксопарки поддержали введение системы мониторинга

Система мониторинга такси, которая заработает в Москве Московской области с 1 августа, обезопасит пассажиров и легальный рынок от нарушителей. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта, комментируя письмо межрегионального профсоюза «Таксист» с критикой нововведения.

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Профсоюз таксистов считает, что работа с новой системой потребует «значительных финансовых затрат» со стороны таксопарков, а также приведет к резкому снижению количества водителей такси, которые не смогут выполнять поездки из-за сложностей регистрации. Кроме того, снизится заработок водителей из-за «пересмотра графика их работы».

В столичном Дептрансе ответили, что ввод системы «не повлечет коллапса, он обезопасит и пассажиров, и легальный рынок от злостных нарушителей».

«Все крупные агрегаторы и таксопарки полностью поддерживают нас, так как тоже думают, в первую очередь, о безопасности и комфорте пассажиров», - добавили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что никаких новых правил не вводится, система лишь автоматизирует контроль за соблюдением уже действующих норм и требований. Регистрация в системе быстрая и простая, никаких финансовых затрат не потребуется.