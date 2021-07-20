Торговые сети не исключили возможность отстранения от работы непривитых сотрудников

В московских торговых сетях заявили о готовности отстранять от работы не привитых от коронавируса сотрудников, сообщает агентство «Москва».

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Представители отрасли рассказали, что планируют вакцинировать не менее 60% сотрудников.

«Мы рассчитываем, что сможем вакцинировать необходимое число персонала. При этом мы не исключаем, что будем отстранять непривитных сотрудников от работы, как того требуют нормативные акты и разъяснения Роспотребнадзора», - заявил руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов «Магнит» Антон Карпов.

В «Азбуке вкуса» сообщили агентству, что 60% сотрудников уже получили вакцину. При этом непривитые без уважительных причин будут отстранены от работы, однако их процент не очень большой.

Директор московского дивизиона торговой сети «МясновЪ» Ольга Волкова рассказала, что в компании будут стараться вакцинировать 100% персонала. Сейчас не привиты только сотрудники, находящиеся в отпуске или декрете, а также недавно переболевшие и имеющие медотводы.

Во «ВкусВилле» также заявили о вакцинировании более 65% персонала, процент привитых сотрудников продолжает расти.