Торговые сети не исключили возможность отстранения от работы непривитых сотрудников

В «Азбуке вкуса» сообщили агентству, что 60% сотрудников уже получили вакцину. При этом непривитые без уважительных причин будут отстранены от работы, однако их процент не очень большой.
16 июня в Москве объявили обязательную вакцинацию для работников сферы торговли и услуг. Речь идет об общепите, торговых точках, салонах красоты, фитнес-клубах, спа- и массажных салонах, банках, транспорте, ЖКХ и энергетике, театрах, музеях, библиотеках, МФЦ и госслужбах, а также об организациях, подведомственных органам власти.