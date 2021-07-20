Новым станциям столичного метро дали названия

Наименование «Коммунарка» получит также пересадочная станция, с которой можно перейти на Сокольническую линию. «Сосенками» назвали станцию вдоль Калужского шоссе в поселении Сосенском, «Ракитками» — вдоль Калужского шоссе в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Ракитки», «Десной» — в районе пересечения Нововатутинского проспекта и 3-й Нововатутинской улицы поселения Десеновское. Тем же постановлением Собянин
присвоил название «Яхромская» строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро.