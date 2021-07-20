Новым станциям столичного метро дали названия

Девяти станциям уже утвердили названия: «Крымская» (пересадочная и одноименная станция МЦК на пересечении улицы Свержевского и Севастопольского проспекта), «Академическая» (вдоль улицы Дмитрия Ульянова, пересадочная на одноименную станцию Калужско-Рижской линии), «Вавиловская» (вдоль Ленинского проспекта), «Тютчевская» (у внешней стороны 42-го километра МКАД), «Бачуринская» (на территории административно-делового центра «Коммунарка»).