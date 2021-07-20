В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник.

Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы". На данный момент в столице России открыты порядка 300 центров вакцинации.