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В Москве от коронавируса привились более 4 млн человек

ТАССиещё 17
18 минут назад
Число привившихся от коронавируса в Москве превысило 4 млн человек. Оба компонента вакцины в столице получили 2,2 млн человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Всего в столице вакцинировано свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом - свыше 2,2 млн человек", - сообщили в пресс-службе.
В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник.
Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы". На данный момент в столице России открыты порядка 300 центров вакцинации.
Новости Москвы,Видео,Правительство Москвы,ИТАР-ТАСС,
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