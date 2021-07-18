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Собянин заявил о двукратном уменьшении числа новых случаев COVID-19 в Москве за месяц

Москва24иещё 3
58 минут назад
Количество вновь выявляемых заражений коронавирусом в Москве уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад, сообщил Сергей Собянин.
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мэр Москвы отметил, что эпидемиологическая обстановка в столице остается непростой, однако каждую новую неделю в городе фиксируется все меньшее количество новых случаев COVID-19 и госпитализаций.
"Причем это не несколько дней, а уже четвертую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось", – сказал Собянин в эфире канала "Россия 1".
По его словам, получить такой результат помогли вовремя принятые ограничительные меры и высокий уровень ответственности москвичей. Также Собянин сообщил, что шесть тысяч коек, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19, вернутся к плановой работе.
Ранее Собянин заявил, что власти располагают детальными и достоверными данными по каждому заразившемуся и привившемуся от коронавируса жителю столицы. Он подчеркнул, что имеющиеся данные наглядно показывают, что вакцинация эффективно помогает в борьбе с коронавирусом, в том числе и с его новой разновидностью – штаммом "Дельта".
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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