Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Количество вновь выявляемых заражений коронавирусом в Москве уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад, сообщил Сергей Собянин

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Мэр Москвы отметил, что эпидемиологическая обстановка в столице остается непростой, однако каждую новую неделю в городе фиксируется все меньшее количество новых случаев COVID-19 и госпитализаций.

"Причем это не несколько дней, а уже четвертую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось", – сказал Собянин в эфире канала "Россия 1".

По его словам, получить такой результат помогли вовремя принятые ограничительные меры и высокий уровень ответственности москвичей. Также Собянин сообщил, что шесть тысяч коек, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19, вернутся к плановой работе.