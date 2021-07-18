Москвичи обвинили бельгийскую студентку в провокации

«Вопросы на грани провокации. Я бы даже сказал – провокационные»; «У вас там провокация на тему доверия к власти. К выборам готовитесь?»; «Нет сомнений к чему подобные опросы приводят. В европейской газете появится статья об ужасах на Таганке? Это бытовая проблема зачем из нее делать политическую? Все пахнет заказухой какой-то»; «Почему в опросе ничего нет об осложнении транспортной ситуации в районе? Какое количество мусоровозов и по каким улицам будет ежедневно ходить? А не дай бог ещё и по ночам», — писали пользователи.