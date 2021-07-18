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Москвичи обвинили бельгийскую студентку в провокации

Мослента
34 минуты назад
Студентку Свободного Университета Брюсселя обвинили в провокации и предательстве родины за исследование московских мусорных комплексов. Так жители Таганки отреагировали на призыв девушки в Facebook выразить свое отношение к комплексу Бойня, расположенному в этом районе. Бельгийская студентка российского происхождения заявила, что исследование общественного мнения необходимо ей для написания дипломной работы.
Москвичи обвинили бельгийскую студентку в провокации
Фото: страница «Антикластер. Жители Москвы против кластеров!!! во «ВКонтактестраница «Антикластер. Жители Москвы против кластеров!!! во «ВКонтакте
«Вопросы на грани провокации. Я бы даже сказал – провокационные»; «У вас там провокация на тему доверия к власти. К выборам готовитесь?»; «Нет сомнений к чему подобные опросы приводят. В европейской газете появится статья об ужасах на Таганке? Это бытовая проблема зачем из нее делать политическую? Все пахнет заказухой какой-то»; «Почему в опросе ничего нет об осложнении транспортной ситуации в районе? Какое количество мусоровозов и по каким улицам будет ежедневно ходить? А не дай бог ещё и по ночам», — писали пользователи.
Девушка попросила о поддержке главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова. «Скептики — это нормально. Отвечайте людям прямо в комментариях», — посоветовал он.
Ранее москвичи возмутились вырубкой 200-летних ив в Коломенском. Деревья простояли в два раза дольше отмеренного природой срока, но на днях администрация музея-заповедника приняла решение их срубить. По словам представителей Коломенского, деревья угрожали безопасности прогуливающихся по территории заповедника людей.
Новости Москвы,Общество,Илья Свиридов,Брюссель,
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