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Сергей Собянин: Более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц

Вечерняя Москваиещё 1
2 часа назад
Более двух миллионов человек вакцинировались от коронавируса за последний месяц. Об этом в пятницу, 16 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Собянин: Более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц
Фото: Андрей Никеричев / АГН МоскваАндрей Никеричев / АГН Москва
По его словам, за последний месяц прививку от COVID-19 двумя компонентами в Москве сделали два миллиона человек. Подобное количество вакцинированных позволяет начать снятие антиковидных мер в Москве, уточнил мэр.
При этом первым компонентом вакцины от COVID-19 в столице привились более 3 миллионов 800 тысяч человек, добавил Сергей Собянин.
Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что в Москве с четверга, 15 июля, начнутся проверки соблюдения требований о вакцинации от COVID-19 работников сферы услуг.
Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.
Организации общественного питания с 28 июня были обязаны запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного, переболевшего COVID-19 человека либо наличие у гражданина отрицательного результата ПЦР-теста.
Новости Москвы,Евгений Данчиков,Елена Андреева,Сергей Собянин,
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