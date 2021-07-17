Работу участка Сокольнической линии метро приостановят

На Сокольнической линии метро Московской приостановит работу один из участков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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Движение будет прекращено между станциями «Тропарево» и «Спортивная» вплоть до 8 августа. Оно приостановится для строительства Большой кольцевой линии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые станции Большой кольцевой линии московского метро - «Народное Ополчение» и «Мневники». Теперь в составе линии всего 12 станций, а в планах - достроить еще 19.