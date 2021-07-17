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В метро Москвы остановят работу участка Сокольнической линии

ТК «Звезда»иещё 7
56 минут назад
На Сокольнической линии метро Московской приостановит работу один из участков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Работу участка Сокольнической линии метро приостановят
Фото: flickrflickr
Движение будет прекращено между станциями «Тропарево» и «Спортивная» вплоть до 8 августа. Оно приостановится для строительства Большой кольцевой линии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые станции Большой кольцевой линии московского метро - «Народное Ополчение» и «Мневники». Теперь в составе линии всего 12 станций, а в планах - достроить еще 19.
Согласно планам московского правительство, каждый день на этих станциях будут перемещаться около сорока тысяч пассажиров, а в будущем – до девяноста тысяч. Новые маршруты помогут жителям указанных районов сократить 30-40 минут на дорогу.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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