Столичный оперштаб отчитался о вакцинации транспортников

В Москве
74 процента сотрудников транспортного комплекса прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается
в Telegram-канале оперативного штаба столицы.
Прививки получили машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры, сотрудники службы безопасности, все руководители Департамента транспорта Москвы и всех городских транспортных предприятий.
Ранее вице-мэр Анастасия Ракова
рассказала, что в Москве вакцинированы 76 процентов сотрудников социальных учреждений (сотрудники пансионатов ветеранов труда, домов престарелых, центров соцзащиты и занятости).
Также привиты 70 процентов врачей, 66 процентов работников школ и детских садов, 83 процентов госслужащих вышеперечисленных отраслей.
Сделать прививку от COVID-19 можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», семи центрах «Мои Документы», частных клиниках, торговых центрах и популярных локациях, в том числе в крупнейшем пункте в Гостином Дворе.
В Москве 60 процентов сотрудников сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных власти, должны получить первый компонент прививки до 15 июля.