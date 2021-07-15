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Вслед за врачами и учителями: более 70% работников московского транспорта прошли вакцинацию

Мария Иванова
1 час назад
В Москве 74 процента сотрудников транспортного комплекса прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.
Столичный оперштаб отчитался о вакцинации транспортников
Фото: ТАССТАСС
Прививки получили машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры, сотрудники службы безопасности, все руководители Департамента транспорта Москвы и всех городских транспортных предприятий.
Ранее вице-мэр Анастасия Ракова рассказала, что в Москве вакцинированы 76 процентов сотрудников социальных учреждений (сотрудники пансионатов ветеранов труда, домов престарелых, центров соцзащиты и занятости).
Также привиты 70 процентов врачей, 66 процентов работников школ и детских садов, 83 процентов госслужащих вышеперечисленных отраслей.
Сделать прививку от COVID-19 можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», семи центрах «Мои Документы», частных клиниках, торговых центрах и популярных локациях, в том числе в крупнейшем пункте в Гостином Дворе.
В Москве 60 процентов сотрудников сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных власти, должны получить первый компонент прививки до 15 июля.
Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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