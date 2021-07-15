Столичный оперштаб отчитался о вакцинации транспортников

Москве 74 процента сотрудников транспортного комплекса прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

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Прививки получили машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры, сотрудники службы безопасности, все руководители Департамента транспорта Москвы и всех городских транспортных предприятий.

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова рассказала, что в Москве вакцинированы 76 процентов сотрудников социальных учреждений (сотрудники пансионатов ветеранов труда, домов престарелых, центров соцзащиты и занятости).

Также привиты 70 процентов врачей, 66 процентов работников школ и детских садов, 83 процентов госслужащих вышеперечисленных отраслей.

Сделать прививку от COVID-19 можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», семи центрах «Мои Документы», частных клиниках, торговых центрах и популярных локациях, в том числе в крупнейшем пункте в Гостином Дворе.