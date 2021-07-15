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Оперштаб: 74% сотрудников московского транспорта прошли вакцинацию от COVID-19

Агентство «Москва»иещё 14
20 часов назад
Вакцинацию от COVID-19 прошли 74% сотрудников московского транспорта, сообщают в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 74% сотрудников московского транспорта: машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры, сотрудники службы безопасности, а также все руководители департамента транспорта Москвы и всех городских предприятий транспортного комплекса», - говорится в сообщении.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны были вакцинироваться от коронавируса первым компонентом, напоминают в Оперштабе.
В Москве созданы «широчайшие возможности» по вакцинации от коронавируса, подчеркивается в материале. Сделать прививку можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, семи центрах госуслуг «Мои документы», частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином дворе.
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