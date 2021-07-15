Работодателей оштрафуют за непривитых сотрудников

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Привитых — в корпоративный кабинет

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Сведения о вакцинации сотрудников необходимо предоставить единовременно в период с 1 по 15 июля 2021 года.

«15 июля наступает срок исполнения требований главного государственного санитарного врача по Москве, утверждённых постановлением, по проведению профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной 60% работников из отдельных отраслей», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Данные принимаются в корпоративном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на портале mos.ru, там же через несколько дней появляются результаты проверки предоставленных сведений. Для предпринимателей работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках.

Москва стала первым российским регионом, который ввёл обязательную вакцинацию отдельных категорий работников. Постановление об этом было подписано 15 июня. Согласно документу, столичные работодатели должны обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции не менее 60 процентов сотрудников. Речь идёт о тех, кто работает на основании трудового договора или договора гражданско-правового характера в сферах услуг, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, развлекательных и спортивных мероприятий. В перечень также входят госслужащие и работники организаций, подведомственных органам исполнительной власти. Они должны привиться первым компонентом вакцины в срок до 15 июля, вторым — до 15 августа.

В тот же день решение об обязательных прививках приняли в Московской области, потом — в других регионах. Сейчас такая мера действует более чем в 30 субъектах.

Удалёнка — не повод не привиться

Проверки выполнения требований о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, сообщил РИА «Новости» начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков . Оперштаб по борьбе с коронавирусом предупредил московских работодателей, что за невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены штрафы и приостановка деятельности по решению суда.

ИП могут оштрафовать на 50-150 тысяч рублей, организации — на 200-500 тысяч рублей. Если будет причинён вред здоровью или совершено повторное нарушение, должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч, компанию или ИП — от 500 тысяч до миллиона рублей либо приостановить его работу на срок до 90 суток.

В профсоюзе работников торговли, общественного питания и потребкооперации Москвы считают размеры штрафов чрезмерными. Глава профсоюза Сергей Филин рассказал «Парламентской газете», что объединение готовит обращение в Правительство Москвы с просьбой смягчить возможное наказание. В то же время в профсоюзе надеются, что платить штрафы никому не придётся.

«Вакцинация в наших отраслях идёт планомерно, мы этот процесс поддержали», — сказал Филин. У предпринимателей, по его словам, возникает много вопросов к процедуре отчётности.

Согласно разъяснениям Роспотребнадзора, к сфере торговли относится не только продажа на месте товаров розничному потребителю-гражданину, но и оптовая и дистанционная торговля. Она не предусматривает посещения гражданами общественных мест, но тем не менее предполагает прямой контакт с конечным потребителем в момент получения товара.

В передовиках по прививкам — крупные компании и торговые сети, где этот вопрос уже закрыт, отметили в профсоюзе работников торговли, общественного питания и потребкооперации Москвы. У малых предприятий дело движется медленнее, но и там надеются привить всех, кого нужно, и не нарваться на штрафы за просрочку.

«Тревоги нет, информации об отстранении работников — тоже», — сообщил Сергей Филин.

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) ситуация похожая. Ряд компаний уже выполнили требование о 60 процентах привитых первым компонентом вакцины.

«Информация о численности сотрудников подгружается из базы ФНС, но за 2020 год. У кого-то с того времени работников стало больше, у кого-то меньше. Приходится корректировать вручную», — сказала «Парламентской газете» президент АОФИ Ольга Киселёва.