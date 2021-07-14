Москвичей предупредили о грозе и ветре

В пресс-службе ведомства автомобилистам рекомендовали снизить скорость на дорогах и избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Еще одно требование безопасности – носить светоотражающие элементы одежды.