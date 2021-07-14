Москвичам разрешили ходить в кафе по тату с QR-кодом

Жители столицы смогут пройти в рестораны по татуировкам с изображением их персонального QR-кода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Delivery Club.

Как уточняется в сообщении, сервис доставки еды вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустили опцию создания временных тату с QR-кодом. Таким образом, москвичам не придётся постоянно носить с собой телефоны и бояться, что они могут не вовремя разрядиться.

Чтобы предаться духу киберпанка, нужно, разумеется, иметь специальный QR-код, который подтвердит наличие иммунитета к COVID-19. На сайте надо выбрать один из предложенных вариантов эскиза и способ доставки, подтвердить заказ у менеджера магазина и прислать свой код, а после получить заказ. В компании пояснили, что сами тату держатся две недели и не боятся воды. Нанести их на тело достаточно просто.