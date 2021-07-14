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Москвичам разрешили ходить в кафе по тату с QR-кодом

News.ruиещё 9
1 час назад
Жители столицы смогут пройти в рестораны по татуировкам с изображением их персонального QR-кода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Delivery Club.
Как уточняется в сообщении, сервис доставки еды вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустили опцию создания временных тату с QR-кодом. Таким образом, москвичам не придётся постоянно носить с собой телефоны и бояться, что они могут не вовремя разрядиться.
Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя, — говорится в сообщении сервиса.
Чтобы предаться духу киберпанка, нужно, разумеется, иметь специальный QR-код, который подтвердит наличие иммунитета к COVID-19. На сайте надо выбрать один из предложенных вариантов эскиза и способ доставки, подтвердить заказ у менеджера магазина и прислать свой код, а после получить заказ. В компании пояснили, что сами тату держатся две недели и не боятся воды. Нанести их на тело достаточно просто.
Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города, — добавили в пресс-службе Delivery Club.
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