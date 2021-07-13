Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира

Жюри конкурса оценивало развитие городской инфраструктуры и насоклько эффективно она адаптирована к новым экономическим вызовам. В области развития широкополосного доступа в интернет Москва представила проект городской сети Wi-Fi. В него входят более 21 тыс. точек доступа к бесплатному интернету, а также зоны пилотирования 5G, запущенные совместно с операторами связи для изучения применения технологий связи пятого поколения.