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Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира

ТАССиещё 6
2 часа назад
Москва вошла в международный рейтинг Intelligent CommunityAwards. В него попадают города, являющиеся примером передового опыта в развитии связи, подготовке кадров, использовании инноваций, цифровой инклюзии, вовлеченности жителей в управление городом и поддержании принципов устойчивости, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На первом этапе, который проходил в феврале этого года, был отобран 21 город из восьми стран мира. На втором - международная группа независимых экспертов выделила семь финалистов. Наряду с Москвой в их число вошли города из Канады, Австралии, Вьетнама и Бразилии. Обладатель премии Intelligent Community Awards будет объявлен осенью", - рассказала заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.
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Жюри конкурса оценивало развитие городской инфраструктуры и насоклько эффективно она адаптирована к новым экономическим вызовам. В области развития широкополосного доступа в интернет Москва представила проект городской сети Wi-Fi. В него входят более 21 тыс. точек доступа к бесплатному интернету, а также зоны пилотирования 5G, запущенные совместно с операторами связи для изучения применения технологий связи пятого поколения.
"Благодаря непрерывному развитию городских цифровых технологий за последние четыре года Москва в третий раз входит в число умных городов по версии Smart21 и во второй - в топ-7 SmartCommunities. Это, безусловно, свидетельствует о высокой оценке нашей работы зарубежными специалистами", - рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, которого также цитируют..
В сфере формирования высококвалифицированных кадров в Москве были отмечены образовательные проекты правительства Москвы. Они посвящены предпрофессиональному образованию, в рамках которого в московских школах созданы различные профильные классы, и добровольному квалификационному экзамену. Его организовывают совместно с корпоративными партнерами для оценки и отбора студентов по требованиям работодателей для дальнейшего трудоустройства.
"В качестве важных инициатив был также представлен проект центра занятости населения "Моя карьера". Здесь жители могут получить содействие в поиске подходящих вакансий, консультацию профессионального карьерного эксперта, психологическую поддержку, а также стать участником полезных для трудоустройства тренингов и вебинаров. Особое внимание в центре уделяется самым уязвимым категориям на рынке труда: женщинам с детьми, молодежи, соискателям предпенсионного возраста, людям с инвалидностью, малоимущим семьям", - говорится в сообщении.
Intelligent Community Forum - неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Рейтинг ICF составляется с 2005 года. Действующим обладателем титула и премии Intelligent Community Awards является Таллин.
Новости Москвы,Эдуард Лысенко,Наталья Сергунина,Правительство Москвы,Бразилия,Австралия,Канада,Вьетнам,
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