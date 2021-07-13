Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира

"На первом этапе, который проходил в феврале этого года, был отобран 21 город из восьми стран мира. На втором - международная группа независимых экспертов выделила семь финалистов. Наряду с Москвой в их число вошли города из Канады, Австралии, Вьетнама и Бразилии. Обладатель премии Intelligent Community Awards будет объявлен осенью", - рассказала заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.
"Благодаря непрерывному развитию городских цифровых технологий за последние четыре года Москва в третий раз входит в число умных городов по версии Smart21 и во второй - в топ-7 SmartCommunities. Это, безусловно, свидетельствует о высокой оценке нашей работы зарубежными специалистами", - рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, которого также цитируют..
"В качестве важных инициатив был также представлен проект центра занятости населения "Моя карьера". Здесь жители могут получить содействие в поиске подходящих вакансий, консультацию профессионального карьерного эксперта, психологическую поддержку, а также стать участником полезных для трудоустройства тренингов и вебинаров. Особое внимание в центре уделяется самым уязвимым категориям на рынке труда: женщинам с детьми, молодежи, соискателям предпенсионного возраста, людям с инвалидностью, малоимущим семьям", - говорится в сообщении.