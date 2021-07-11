Москву предупредили о жаре с тропическим индексом ультрафиолета

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В столице будет небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 м/с, рассказал метеоролог. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы, отметил Тишковец.

Он отметил очень высокий ультрафиолетовый индекс, который остается на уровне шести единиц. Такие значения характерны для Намибии, Замбии и Сингапура - это индекс тропической и экваториальной зоны. В то время как нормальный индекс для России – 2-3.

Синоптик призвал использовать солнцезащитные средства и избегать нахождения под солнечными лучами в период максимального прогрева в 10 до 17 часов.