«Ковивак» закончился в Москве за сутки

Вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 08.00 мск до 22.00 мск. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва», которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8.00 и до тех пор, пока прививку не сделают всем желающим в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.