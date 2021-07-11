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Вильфанд предупредил, что на предстоящей неделе в Москве будет жарче, чем в Сочи

BFM.RUиещё 12
19 минут назад
Жара в Москве в начале следующей недели усилится до 35 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Жарче, чем в Сочи: В Москву придет 35-градусная жара
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ничем порадовать не могу — жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», — сказал он.
По словам Вильфанда, с большой вероятностью аномальная жара продлится в Москве до конца наступающей недели. Он также предупредил, что жаркая погода в столице будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетовой радиации.
«В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 5-5,5 единицы. Это высокий и опасный уровень. Безопасным и комфортным является индекс ультрафиолетового излучения 2 единицы», — пояснил Вильфанд.
По его словам, усиление жары в Москве до 34-35 градусов днем ожидается со вторника-среды.
«Температура на побережье Краснодарского края, в Геленджике, Сочи, будет 28-30 градусов максимальная, что ниже, чем в Москве. Это характеристика, насколько жарко в столице: температура гораздо выше, чем на курортах», — отметил метеоролог.
Новости Москвы,Общество,Погода,Сочи,
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