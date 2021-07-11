Жарче, чем в Сочи: В Москву придет 35-градусная жара

Жара в Москве в начале следующей недели усилится до 35 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ничем порадовать не могу — жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», — сказал он.
«В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 5-5,5 единицы. Это высокий и опасный уровень. Безопасным и комфортным является индекс ультрафиолетового излучения 2 единицы», — пояснил Вильфанд.
«Температура на побережье Краснодарского края, в Геленджике, Сочи, будет 28-30 градусов максимальная, что ниже, чем в Москве. Это характеристика, насколько жарко в столице: температура гораздо выше, чем на курортах», — отметил метеоролог.