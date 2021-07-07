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Пол в метро Москвы оснастят новой технологией

Мослента
3 часа назад
В московском метрополитене может появиться напольное покрытие, оснащенное новой технологией для энергоэффективности. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал замгенерального директора «Мосинжпроекта» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский.
Пол в метро Москвы оснастят новой технологией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет о так называемой гибкой плитке, способной вырабатывать энергию от шагов пассажиров. «Человек наступает на такую плитку, создается прогиб на пять-шесть миллиметров — и генерируется электроэнергия», — пояснил Доровский.
По его словам, если использовать подобную технологию на каждой станции Большой кольцевой линии, то при пассажиропотоке в 380 миллионов людей в год можно получать до шести мегаватт электроэнергии в сутки: ее хватит, к примеру, на освещение станций, информационных табло и энергопитание Wi-Fi.
Отмечается, что такое решение даже при частичной замене традиционной энергии даст значительный экологический эффект. В настоящее время инновационный проект ждет инициатив по реализации от российских компаний.
3 июля сообщалось, что в Москве перейдут «к более тонким настройками» в строительстве метро, и после 2023 года темпы его строительства снизятся.
Новости Москвы,Владимир Доровский,Комсомольская правда,
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