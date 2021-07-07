Пол в метро Москвы оснастят новой технологией

В московском метрополитене может появиться напольное покрытие, оснащенное новой технологией для энергоэффективности. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой»
рассказал замгенерального директора «Мосинжпроекта» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский
.
Речь идет о так называемой гибкой плитке, способной вырабатывать энергию от шагов пассажиров. «Человек наступает на такую плитку, создается прогиб на пять-шесть миллиметров — и генерируется электроэнергия», — пояснил Доровский.
По его словам, если использовать подобную технологию на каждой станции Большой кольцевой линии, то при пассажиропотоке в 380 миллионов людей в год можно получать до шести мегаватт электроэнергии в сутки: ее хватит, к примеру, на освещение станций, информационных табло и энергопитание Wi-Fi.
Отмечается, что такое решение даже при частичной замене традиционной энергии даст значительный экологический эффект. В настоящее время инновационный проект ждет инициатив по реализации от российских компаний.
3 июля сообщалось
, что в Москве перейдут «к более тонким настройками» в строительстве метро, и после 2023 года темпы его строительства снизятся.