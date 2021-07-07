Более 105 тысяч жителей Москвы прошли вакцинацию за минувшие сутки — это рекордная цифра за всю прививочную кампанию в столице, сообщил Сергей Собянин на открытии центра вакцинации для иностранных граждан в «Лужниках».

«Главная спортивная арена страны тоже присоединилась к борьбе с пандемией, с ковидом. Количество людей, которые вакцинируются в Москве, растет с каждым днем. За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч человек — это астрономическая цифра. И конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», — рассказал Мэр Москвы.

По его словам, чтобы дать возможность привиться всем желающим, город открывает новые пункты вакцинации, а существующие переводятся в режим работы «до последнего посетителя». Один из крупнейших прививочных центров в Европе заработал два дня назад в Гостином Дворе, а открытый сегодня центр вакцинации в «Лужниках» превзошел его по своим мощностям.

Вакцинация от COVID-19 в Москве

В столице открыто около 300 центров вакцинации, в том числе на базе городских поликлиник (119), частных медицинских учреждений (118), в павильонах «Здоровая Москва» (более 40), центрах госуслуг «Мои документы» (шесть), торговых центрах и других популярных общественных местах.