Мэр упростил порядок получения статуса предпенсионера

Подача заявления на получение статуса предпенсионера осуществляется в максимально простой форме. А все необходимые сведения органы социальной защиты запросят самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что по решению правительства Москвы предпенсионерам (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет), сохранены все меры социальной поддержки, которыми они пользовались до изменения пенсионного возраста. В 2019-2020 годы за получением статуса предпенсионера обратились свыше 140 тыс. человек, за I полугодие 2021 года - порядка 44 тыс. человек.