Мэр упростил порядок получения статуса предпенсионера

"Упрощен порядок получения статуса предпенсионера - с 12 июля 2021 года предоставление этой услуги будет осуществляться исключительно в электронном виде на портале mos.ru. Личное посещение центров госуслуг "Мои документы" для этой цели более не требуется. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
"Уведомление о присвоении статуса будет направляться в "личный кабинет" на портале mos.ru, а сведения, подтверждающие статус предпенсионера, будут автоматически передаваться в информационные системы города для предоставления предпенсионерам мер социальной поддержки", - говорится в сообщении