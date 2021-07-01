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Трамваи №6 перестанут ходить в вечернее время с 2 июля

Агентство «Москва»
2 часа назад
Из-за ремонта путей и работ по благоустройству трамваи маршрута 6 перестанут курсировать после 21:00 начиная с 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Трамваи №6 перестанут ходить в вечернее время с 2 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«С 2 июля по вечерам после 21:00 не будет ходить трамвай 6», - говорится в сообщении.
Вместо трамвая в департаменте рекомендовали пассажирам пользоваться автобусом 06, курсирующим от станции МЦД «Тушинская» до Братцево, а также автобусом т70, который следует от площади Тверская Застава через станцию метро «Сокол», ул. Свободы, станцию метро «Сходненская» и бульвар Яна Райниса до Братцево.
Уточняется, что изменения связаны с ремонтом путей и благоустройством на ул. Лодочная и ул. Сходненская, а также на эстакаде через Волоколамское шоссе в районе канала имени Москвы. Эти работы требуют временной приостановки движения, но только в вечернее и ночное время, когда пассажиров меньше.
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