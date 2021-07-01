«Красный сад»: выставка скульптур открылась у стен ГУМа

Москве открылась масштабная выставка современного искусства «Красный сад». Экспозиция развернулась на Красной площади, у стен ГУМа, передает корреспондент «МИР 24» Екатерина Макарова

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Античная голова, созданная на 3D-принтере, и металлические красные звезды – как дань месту расположения. На Красной площади вырос сад скульптур. Восемь масштабных инсталляций – это все работы современных российских художников. Один из восьми арт-объектов – «Непроходимая чаща». Интерактивная инсталляция имитирует густой лес, через который не так-то просто пройти. По замыслу художников, она научит людей доверять своей интуиции и всегда находить выход.

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«Красный сад» – это первая выставка паблик-арта, то есть искусства в общественном пространстве, на Красной площади. Организаторы вспоминают еще мавзолей – но он был построен Алексеем Щусевым почти 100 лет назад. Задача художников сегодня – показать принципиально новую архитектуру, которая смогла бы гармонично вписаться в городские сады и парки.

«Каждый предложил свою интерпретацию в современном виде. Например, Жуков Дмитрий предложил такой боскет, это обрезанная формированная крона деревьев, над которыми насильничают – их обрезают. Но из-за этого они становятся еще красивее. И вот Жуков передал эту драму», – рассказал куратор выставки «Красный сад» Антон Кочуркин.

Среди кураторов выставки – организаторы «Архстояния» – ежегодного фестиваля ландшафтных объектов в «Николе-Ленивце». От самого основателя арт-парка Николая Полисского – шеститонная «Колонна»: отсылает к античному искусству и основам градостроения.

«Когда я представил себе Красную площадь с ее пафосом, с ГУМом – тоже такой псевдорусский стиль – нужно было сделать тоже достаточно пафосно. Поэтому я привлек античных мастеров в себе в помощь, чуть снизили пафоса нашим местным деревенским материалом – вот этим орешником», – рассказал художник Николай Полисский.

Выставка совпала с ежегодным фестивалем цветов. Свой сад скульптур художники дополняли живой геранью. В числе садовников были и знаменитости.

«Если вспомнить Летний сад в Петербурге, допустим, какие-то красивые сады мира, они, конечно, со скульптурами, со старинными: с Венерой, с Аполлоном, с разными. Это очень красиво. Поэтому я считаю, что это гениальная идея – сочетание скульптуры и цветов», – поделилась актриса Елена Захарова.