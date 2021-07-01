В Москве запустили сервис для отчета о вакцинации

Данные можно загружать в формате электронных таблиц. Список вакцинированных сотрудников может подать не только руководитель, но и любой представитель организации, имеющий право пользоваться квалифицированной электронной подписью. Это же право дается доверенным лицам, у которых есть полная запись на mos.ru.