В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Москве запустили сервис для отчета о вакцинации от коронавируса

Российская Газетаиещё 9
2 часа назад
На столичном портале госуслуг mos.ru появился сервис для работодателей, на который они могут загружать отчеты о вакцинации сотрудников от коронавируса.
В Москве запустили сервис для отчета о вакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Данные можно загружать в формате электронных таблиц. Список вакцинированных сотрудников может подать не только руководитель, но и любой представитель организации, имеющий право пользоваться квалифицированной электронной подписью. Это же право дается доверенным лицам, у которых есть полная запись на mos.ru.
Ранее сообщалось, что обязательные отчеты о вакцинации 60% работников должны подавать предприятия торговли, услуг и соцсферы. Полный курс прививок большая часть работников должна пройти к 15 августа, за нарушение сроков организации могут быть оштрафованы.
Новости Москвы,Mos.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители