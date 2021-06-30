Стартовал восьмой этап проекта «Списанные книги»

Принять участие в проекте очень просто. Для этого нужно зайти на портал «Списанные книги» и заняться поиском нужного издания. Москвичам доступны художественные книги из отечественной и зарубежной классики, произведения для детей и подростков, книги по истории России и всемирной истории, научно-техническая и профессиональная литература, издания по литературоведению, живописи, киноискусству, периодические и нотные издания. После того, как вы забронировали книгу, у вас будет три дня, чтобы ее забрать из библиотеки. Срок можно продлевать дважды. Число бронирований за один день ограничено десятью изданиями.