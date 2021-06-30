Стартовал восьмой этап проекта «Списанные книги»

В Москве
начинается уже восьмой этап проекта «Списанные книги», запущенного в 2016 году для того, чтобы подарить новую жизнь ненужным библиотекам изданиям.
186 столичных библиотек подготовили более 223 тысяч изданий, которые безвозмездно передадут москвичам и заинтересованным организациям: общественным, коммерческим организациям, библиотекам, театрам и домам культуры.
«Каждый год интерес к акции среди горожан только растет. Москвичи задолго до ее начала начинают писать в социальных сетях — интересуются датой старта нового этапа, содержанием списываемых книг. На прошлом этапе количество книг, которые получили вторую жизнь и обрели новых владельцев, превысило один миллион, а сам портал за все время работы посетили более 32 миллионов раз», — сказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Принять участие в проекте очень просто. Для этого нужно зайти на портал «Списанные книги» и заняться поиском нужного издания. Москвичам доступны художественные книги из отечественной и зарубежной классики, произведения для детей и подростков, книги по истории России и всемирной истории, научно-техническая и профессиональная литература, издания по литературоведению, живописи, киноискусству, периодические и нотные издания. После того, как вы забронировали книгу, у вас будет три дня, чтобы ее забрать из библиотеки. Срок можно продлевать дважды. Число бронирований за один день ограничено десятью изданиями.
Для юридических лиц создана регистрация на портале несколько иная. Им нужно ввести наименование организации, ИНН, ОГРН и указать контактные данные. Получив по электронной почте логин и пароль для личного кабинета, можно оформить заказ и забрать его в течение 14 календарных дней после подтверждения брони.