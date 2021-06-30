Собянин представил самые интересные проекты московских инновационных компаний

в своем блоге. Премию «Новатор Москвы» получили авторы 18 проектов, они стали лучшими среди 36 финалистов. Об этом рассказал Сергей Собянин

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В прошлом году Москва заняла 32-е место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира Global Innovation Index. Еще в 2017 году мы находились на 57-м месте. В недавно публикованном рейтинге экосистем стартапов StartupBlink за 2021 год Москва заняла девятое место в мире и второе место среди европейских городов. Это признание — результат работы тысяч малых и средних фирм, разрабатывающих и внедряющих оригинальные инновационные продукты. Чтобы поощрить их, мы учредили премию “Новатор Москвы”. И предложили участвовать в конкурсе всем желающим изобретателям, лишь бы они работали или жили в Москве», — написал Мэр Москвы.

Видео дня

Он подчеркнул, что в этом году по сравнению с прошлым заявок на конкурс поступило в 1,5 раза больше. На премию претендовало 740 проектов по шести приоритетным направлениям: «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты».

Премию получили авторы проекта Oncobox Андрей Гаража, Антон Буздин, Максим Сорокин Виктор Ткачев . Они создали диагностическую платформу, которая может подбирать эффективные препараты для лечения рака (на поздних стадиях и в других сложных случаях). Система уже внедрена в клиниках Москвы, Калуги и Петрозаводска, а также используется в клинических центрах Германии, Словении и Швейцарии.

«Благодаря проведению глубокого генетического исследования клеток опухоли, анализу всех доступных противораковых препаратов и использованию рекомендательной системы с элементами искусственного интеллекта платформа формирует индивидуальный рейтинг таргетных препаратов для конкретного пациента, а также оценивает эффективность иммунотерапии», — уточнил Сергей Собянин.

Победителем премии стал и проект iFarm (авторы — Олег Костенко, Майя Городова, Наталья Смирнова , Алексей Новокрещенов, Павел Зееман, компания ООО «Городские теплицы Москва»). Компания строит и автоматизирует городские вертикальные фермы. Для их работы используются ИТ-технологии — компьютерное зрение, машинное обучение и предиктивная аналитика. Оригинальные рецептуры выращивания культур загружаются в систему управления фермой через специальное программное обеспечение, а персонал получает задания в виде простых инструкций.

«Полностью замкнутая система не зависит от внешних климатических условий. Выращивание продукции не требует применения пестицидов и других вредных химикатов. Вертикальные фермы могут быть расположены в черте города, поэтому свежая продукция попадает на стол к потребителю буквально за несколько часов», — написал Сергей Собянин.

По такой технологии уже запущены производства в Москве, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Хельсинки, также планируется создание ферм в Калуге, на Камчатке, в городах Швейцарии и Катара.

Сергей Кондаков, Признан одним из лучших и проект «ФармПринт» (авторы — Владимир Гордеев Дмитрий Михайлов , ООО «ФармПринт»). Одноименная компания производит оборудование для автоматизации лабораторных операций. С ним исследования становятся точнее и качественнее. Кроме того, в несколько раз растет производительность лабораторий, так как работа может вестись круглосуточно.

Помимо этого, компания исследует и разрабатывает персональные лекарства. Точная индивидуальная дозировка востребована в педиатрии, при использовании кардиопрепаратов, анальгетиков и психотерапевтических препаратов.

Лауреатами премии стали авторы проекта «Мио-интерфейс» Булат Айтбаев, Иван Бородин, Сергей Лунев, Артем Ярыгин. Команда разрабатывает систему управления протезом руки. Сенсоры устройства будут подключаться напрямую к нервно-мышечной системе через кожу и имплант в кости.

«На самом деле современные протезы все еще далеки от тех, которые показывают в научно-фантастических фильмах, — они медленно реагируют и не дают обратной связи. Однако разработки в этой сфере продвигаются очень быстрыми темпами, и, возможно, усовершенствованная искусственная рука вскоре станет реальностью», — добавил Сергей Собянин.

Еще одни победители — Алексей Закатов и Захар Братякин — придумали инновационную систему климат-контроля «Латрак», которая дает возможность поддерживать необходимую температуру в электробусах. Летом она работает как кондиционер, а в холодное время года использует функцию «тепловой насос». Это позволяет отказаться от применения дизельных горелок климатических систем зарубежного производства при температурах до минус 10 градусов, которые сейчас приходится использовать в период с октября по апрель.

В результате «отопительный сезон» в электробусах сократится с семи месяцев до двух — трех недель в год. Первый электробус с системой «Латрак» прошел полный цикл испытаний. Сейчас он эксплуатируется в научно-техническом центре ПАО “КамАЗ” в Набережных Челнах.