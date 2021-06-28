Москве с 28 июня вступили в силу новые меры против распространения коронавируса. С сегодняшнего дня заведения общепита в столице обязаны проверять QR-код у посетителей, и отказывать тем, кто его не имеет. Об этом говорится в сайте мэрии Москвы.

В мэрии напомнили, что QR-код подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания или наличие действительного отрицательного ПЦР-теста.

«На входе в заведение или на мероприятие посетителям необходимо предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность. Проверяющий сотрудник должен отсканировать его камерой смартфона», - отмечается в сообщении.

Данные, которые отразятся на экране, сотрудник должен сравнить с документом, удостоверяющим личность, после чего и принять решение о допуске посетителя в зал.

«Выполнив эти требования, заведение общепита может работать днем и ночью, расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу», - пояснил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

При этом ограничения не коснуться летних кафе или веранд, заведений общепита при гостиницах, хостелах, предприятиях и учебных заведениях Москвы при условии, что туда не будут пускать посторонних, отмечается в сообщении на сайте управы Обручевского района Москвы.

QR-коды можно получить на сайте mos.ru, ЕМИАС.инфо, в электронной медкарте москвича, на портале Госуслуг, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре поликлиники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте числа заболевших COVID-19 в столице, при этом у 90% из них выявлен индийский штамм «дельта», который очень агрессивен и быстрее распространяется.