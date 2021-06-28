«На входе в заведение или на мероприятие посетителям необходимо предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность. Проверяющий сотрудник должен отсканировать его камерой смартфона», - отмечается в сообщении.
«Выполнив эти требования, заведение общепита может работать днем и ночью, расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу», - пояснил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.