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Кодовый запрет: В Москве вступили в силу новые коронавирусные ограничения

Алиса Селезнёва
19 минут назад
В Москве с 28 июня вступили в силу новые меры против распространения коронавируса. С сегодняшнего дня заведения общепита в столице обязаны проверять QR-код у посетителей, и отказывать тем, кто его не имеет. Об этом говорится в сайте мэрии Москвы.
В мэрии напомнили, что QR-код подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания или наличие действительного отрицательного ПЦР-теста.
«На входе в заведение или на мероприятие посетителям необходимо предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность. Проверяющий сотрудник должен отсканировать его камерой смартфона», - отмечается в сообщении.
Данные, которые отразятся на экране, сотрудник должен сравнить с документом, удостоверяющим личность, после чего и принять решение о допуске посетителя в зал.
«Выполнив эти требования, заведение общепита может работать днем и ночью, расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу», - пояснил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
При этом ограничения не коснуться летних кафе или веранд, заведений общепита при гостиницах, хостелах, предприятиях и учебных заведениях Москвы при условии, что туда не будут пускать посторонних, отмечается в сообщении на сайте управы Обручевского района Москвы.
QR-коды можно получить на сайте mos.ru, ЕМИАС.инфо, в электронной медкарте москвича, на портале Госуслуг, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре поликлиники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте числа заболевших COVID-19 в столице, при этом у 90% из них выявлен индийский штамм «дельта», который очень агрессивен и быстрее распространяется.
Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов назвал причинами резкого роста заболеваемости коронавирусом выделение зараженными большего количества частиц вируса, а также халатное отношение к ношению масок и вакцинации.
Новости Москвы,Видео,Сергей Нетесов,Алексей Немерюк,Сергей Собянин,РАН,Mos.ru,
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