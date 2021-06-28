Ранее синоптики Гидрометцентра распространили предупреждение, согласно которому из-за перемещения с юго-запада активной фронтальной зоны с 07:30 с сохранением до конца суток 28 июня "в отдельных районах Московской области ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 25 м/ с". Позднее предупреждение было выпущено и по городу Москве, где, в частности, метеорологи ожидают "сильный ливневый дождь, очень сильный дождь, гроза, град, ветер до 23 м/с".