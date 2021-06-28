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В Москве планируют упрощать схему вакцинации от коронавируса для мигрантов

ТАССиещё 15
52 минуты назад
Власти Москвы планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов. В дальнейшем планируется распространить вакцинацию и на другие группы иностранных граждан, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
Вакцинацию мигрантов упростят
Фото: ТАССТАСС
"Еще один шаг, который мы сделали - это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку "Спутником Лайт". <...> Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. <...> В дальнейшем мы будем упрощать эту схему", - сказал Собянин.
Он добавил, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.
Пункт вакцинации открыт с 09:00 до 21:00. Пропускная способность составляет более 2 тыс. человек в день. Здесь работают два врача и 12 медицинских сестер - сотрудники городской поликлиники 175 и консультативно-диагностической поликлиники 121. Им помогают 12 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и три администратора.
Согласно материалам пресс-службы правительства Москвы, 29 июня 2021 года планируется открыть еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов - на территории ТЦ Садовод (улица Верхние поля, д. 54, стр. 15). График работы с 08:00 до 20:00, пропускная способность - более 2 тыс. человек в день.
Там будут работать три врача и 16 медицинских сестер - сотрудники городских поликлиник 9, 19 и 109. Им будут помогать 16 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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