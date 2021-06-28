На Патриаршие пруды начали пускать по прописке

«В большинстве своем автомобили создавали огромнейшую пробку в районе. Решили сделать такой эксперимент. Там проверяют наличие прописки или иного документа о проживании. Два на въезде [поста], Спиридоновка и Малая Бронная, внутри квартала также стоят патрульные машины ДПС. Если мы говорим об эксперименте, то маловероятно, что кого-то там сейчас оштрафуют, там не стоит знаков, скорее всего, попросят выехать. Пешеходы могут пройти», — рассказала Пальгова и добавила, что данная мера пока носит временный характер.