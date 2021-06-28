На Патриаршие пруды начали пускать по прописке

Депутат Пресненского муниципального округа Москвы
Виктория Пальгова подтвердила сообщения местных жителей о том, что на Патриаршие пруды начали пропускать только тех автомобилистов, которые имеют там прописку или иной документ, удостоверяющий проживание в этом районе. Она объяснила, что ограничения на въезд были введены из-за многочисленных жалоб на шум, передает РБК
.
«В большинстве своем автомобили создавали огромнейшую пробку в районе. Решили сделать такой эксперимент. Там проверяют наличие прописки или иного документа о проживании. Два на въезде [поста], Спиридоновка и Малая Бронная, внутри квартала также стоят патрульные машины ДПС. Если мы говорим об эксперименте, то маловероятно, что кого-то там сейчас оштрафуют, там не стоит знаков, скорее всего, попросят выехать. Пешеходы могут пройти», — рассказала Пальгова и добавила, что данная мера пока носит временный характер.
По ее словам, местные жители признали, что эк
сперимент помог, и в районе стало значительно тише. «Но все равно машины проезжают, там есть другие варианты заезда, такой коллапс», — добавила депутат.
Заместитель председателя совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин пояснил, что ограничение действует только по пятницам, субботам и воскресеньям после 18:00. «На сегодняшний момент это ограничение въезда, как мне известно, принято непосредственно ГАИ ГИБДД, это не решение мэра, префектуры или еще каких-то органов. Как это будет сказываться, посмотрим», — с
казал Юшин.
При этом президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин подчеркнул, что решение ограничить въезд на Патриаршие пруды — «не очень рационально». Он считает, что ограничивать движение транспорта можно только по решению суда, «поскольку в Конституции гарантирована свобода перемещения человеку. Данная мера чрезмерна и не соответствует букве закона», — заключил Алешкин.
Ранее сообщалось
, что в ответ на жалобы местных жителей на постоянный ночной шум власти решили ограничить въезд автомобилей на Патриаршие пруды. Туда стали пускать по прописке или в случае, если за человеком закреплено место резидента
на парковке. Отмечается, что въезды на Патриаршие пруды перекрыли наряды ДПС. Новое правило распространяется только на машины, а пешеходы все еще могут свободно попасть в указанный район.