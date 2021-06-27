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«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 28 июня

Вечерняя Москваиещё 2
32 минуты назад
Гидрометцентр РФ принял решение вновь продлить действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве и Московской области.
«Оранжевый» уровень опасности в Москве продлен до 28 июня
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва
В связи с аномально жаркой погодой действие предупреждения, истекавшее в 03:00 воскресенья, 27 июня, пролонгировано до 08:00 понедельника, 28 июня.
Помимо этого в столичном регионе до 13:00 28 июня объявлен повышенный уровень пожарной опасности, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что до конца июня москвичам и гостям столицы придется смириться с супержаркой погодой, превышающей климатическую норму на семь-десять градусов.
Температура воздуха в Москве продолжает бить рекорды. Гидрометцентр зафиксировал новый рекорд температуры в Москве 24 июня — 34,5 градуса. А 22 июня и 23 июня в столице было установлено еще два температурных максимума.
Новости Москвы,Погода,Оранжевый уровень,Роман Вильфанд,Московская Область,Россия,
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