«Оранжевый» уровень опасности в Москве продлен до 28 июня

Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва
В связи с аномально жаркой погодой действие предупреждения, истекавшее в 03:00 воскресенья, 27 июня, пролонгировано до 08:00 понедельника, 28 июня.
Помимо этого в столичном регионе до 13:00 28 июня объявлен повышенный уровень пожарной опасности, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфандрассказал, что до конца июня москвичам и гостям столицы придется смириться с супержаркой погодой, превышающей климатическую норму на семь-десять градусов.