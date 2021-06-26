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В Москве ежедневно госпитализируют около 2 тыс человек с COVID-19 – Собянин

Москва24
38 минут назад
В московские больницы каждый день поступают на госпитализацию около 2 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщил Сергей Собянин.
Собянин: ежедневно мы госпитализируем 2 тыс человек с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. Только госпитализируем. А сколько людей приезжают для того, чтобы осмотреть больного, привести его в КТ-центр, сделать снимки <...>. Конечно, [это] создает огромное напряжение для медицинской системы. Но сейчас она нормализована практически полностью", – рассказал мэр Москвы в эфире канала "Россия 1".
По словам Собянина, первоначальный, "уханьский" вариант коронавируса выявляют лишь примерно у 5% заразившихся москвичей.
"Мы с вами победили, можно сказать победили, уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто – максимум 5%", – заявил Собянин.
Он отметил, что к текущему моменту уже можно было бы говорить о победе над пандемией, если бы не новые мутации не получили такого распространения.
"Если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль", – уверен градоначальник.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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