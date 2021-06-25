В Москве не исключили введение QR-кодов в транспорте

С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.