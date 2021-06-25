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Власти Москвы высказались о введении QR-кодов в транспорте

Прайм
24 минуты назад
Введение QR-кодов в Москве для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве не исключили введение QR-кодов в транспорте
Фото: ТАССТАСС
"На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения", — сказала Ракова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, рассматривается ли введение этой системы для транспорта, фитнес-клубов или парикмахерских.
С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
Москва по числу госпитализаций "прошла рубикон" и вышла на антирекорд, сообщила Ракова.
"Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд", — сказала она.
По ее словам, увеличивается число людей в реанимации.
Новости Москвы,Анастасия Ракова,Правительство Москвы,Первый канал,
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