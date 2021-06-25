В Москве не исключили введение QR-кодов в транспорте

"На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения", — сказала Ракова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, рассматривается ли введение этой системы для транспорта, фитнес-клубов или парикмахерских.
"Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд", — сказала она.