В Москве хватает вакцины от коронавируса

Прививочные пункты развернуты в поликлиниках, торговых центрах, парках, МФЦ и других общественных пространствах.
Фото: Ю. Иванко. Mos.ruЮ. Иванко. Mos.ru
Уже более двух миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. 1,6 миллиона жителей города привились двумя компонентами.
«Вакцины хватает. Спасибо Министерству здравоохранения за то, что своевременно поставляет ее в Москву. Мы открыли дополнительные прививочные пункты в большом объеме: и в парках, и в торговых центрах, и в поликлиниках, и так далее. Проблемы ни с записью, ни с вакцинацией сегодня в Москве нет», — рассказал Сергей Собянин в интервью программе «Вести в субботу» телеканалу «Россия 1».
Число желающих вакцинироваться тоже растет. Если в среду на укол записались 60 тысяч, то уже в четверг — 86 тысяч человек.
«Это как раз тот объем, который нам и требуется, чтобы в течение месяца привить еще около двух миллионов человек. Это будет огромный шаг к снижению уровня заболеваемости и снятию ограничений», — рассказал Мэр Москвы.
Сегодня в Москве развернуты пункты вакцинации
в поликлиниках, торговых центрах, парках, МФЦ и в других общественных пространствах.
В столице действуют ограничения, направленные на борьбу с распространением вируса. Так, с 28 июня работодатели должны перевести на дистанционную работу
30 процентов сотрудников (в первую очередь работников с хроническими заболеваниями и старше 65 лет).
Вакцинированных сотрудников это не коснется. Сведения о прививке должны содержаться в Единой медицинской информационно-аналитической системе или Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
Требование также не затронет организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, предприятия в составе госкорпораций «Роскосмос»
и «Росатом»
, медучреждения и ряд других.
Также с 28 июня в рестораны и кафе можно будет пройти только по QR-коду
, который докажет, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.
Летние веранды и сезонные кафе будут работать без проверки QR-кодов до 11 июля включительно. Ограничения не затронут столовые при гостиницах, хостелах, предприятиях и учебных заведениях, если допуск посторонних туда запрещен.