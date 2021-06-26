В Москве хватает вакцины от коронавируса

Прививочные пункты развернуты в поликлиниках, торговых центрах, парках, МФЦ и других общественных пространствах.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

Уже более двух миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. 1,6 миллиона жителей города привились двумя компонентами.

Видео дня

«Вакцины хватает. Спасибо Министерству здравоохранения за то, что своевременно поставляет ее в Москву. Мы открыли дополнительные прививочные пункты в большом объеме: и в парках, и в торговых центрах, и в поликлиниках, и так далее. Проблемы ни с записью, ни с вакцинацией сегодня в Москве нет», — рассказал Сергей Собянин в интервью программе «Вести в субботу» телеканалу «Россия 1».

Число желающих вакцинироваться тоже растет. Если в среду на укол записались 60 тысяч, то уже в четверг — 86 тысяч человек.

«Это как раз тот объем, который нам и требуется, чтобы в течение месяца привить еще около двух миллионов человек. Это будет огромный шаг к снижению уровня заболеваемости и снятию ограничений», — рассказал Мэр Москвы.

Сегодня в Москве развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, парках, МФЦ и в других общественных пространствах.

В столице действуют ограничения, направленные на борьбу с распространением вируса. Так, с 28 июня работодатели должны перевести на дистанционную работу 30 процентов сотрудников (в первую очередь работников с хроническими заболеваниями и старше 65 лет).

Вакцинированных сотрудников это не коснется. Сведения о прививке должны содержаться в Единой медицинской информационно-аналитической системе или Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Требование также не затронет организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, предприятия в составе госкорпораций «Роскосмос» «Росатом» , медучреждения и ряд других.

Также с 28 июня в рестораны и кафе можно будет пройти только по QR-коду , который докажет, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.