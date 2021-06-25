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Погода в Москве: В Москве продлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Мир24
16 минут назад
В российской столице продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Синоптики Гидрометцентра сделали такое объявление в связи с аномальной жарой, пишут «Известия».
В Москве продлен «оранжевый» уровень опасности
Фото: ТАССТАСС
Погодное предупреждение будет действовать до 14:00 26 июня. «Оранжевый» уровень в Москве продлевается седьмой день подряд.
Жителей столицы снова будет терзать аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет превышать норму на 7 – 10 градусов.
Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали, что жара в Москве спадет до 22-27 градусов 29 июня, в этот день прогнозируются дожди.
Новости Москвы,газета "Известия",
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