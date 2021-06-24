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QR-коды для посещения летних кафе в Москве будут не нужны до 12 июля

Мария Иванова
36 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил посещать летние кафе и веранды города без QR-кодов по 11 июля включительно. Указ опубликован на сайте главы города.
Также в мэрии уточнили, что дети и подростки в сопровождении взрослых смогут посещать кафе и рестораны без QR-кодов.
QR-код не понадобится клиентам гостиниц и сотрудникам компаний, которые решат посетить расположенные на внутренней территории общепиты (но только если в ресторан гостиницы/ в столовую компании не могут попасть люди «с улицы»).
С 28 июня посещать московские кафе и рестораны (внутренние залы, не веранды) смогут только вакцинированные, люди, переболевшие в последние полгода, и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами. Весь столичный общепит решили сделать «зоной, свободной от ковида».
Наличие прививки подтверждается QR-кодом, который можно будет получить с помощью электронной медицинской карты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники.
ПЦР-тест для посещения общепита должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента их внесения в базу лаборатории.
Бумажные сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты на бумаге приниматься не будут.
Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Mos.ru,
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