Собянин уволил первого замглавы Дептранса

Он курировал вопросы в сфере осуществления бюджетных полномочий департамента, внутреннего контроля и аудита подведомственных организаций, размещения заказов на поставки товаров и др.

В 2012 году был назначен на должность заместителя руководителя столичного Дептранса. С 2013 года стал первым заместителем главы Дептранса.