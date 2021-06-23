В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Собянин уволил первого замглавы столичного Дептранса Андрейкина

РИАМО
36 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности первого заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сергея Андрейкина, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной мэрии.
Собянин уволил первого замглавы Дептранса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Андрейкин покинул свой пост 22 июня.
Он курировал вопросы в сфере осуществления бюджетных полномочий департамента, внутреннего контроля и аудита подведомственных организаций, размещения заказов на поставки товаров и др.
Сергей Андрейкин родился в 1979 году в Москве. Работал в департаменте корпоративной политики РАО «ЕЭС России», департаменте управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Российские железные дороги».
В 2012 году был назначен на должность заместителя руководителя столичного Дептранса. С 2013 года стал первым заместителем главы Дептранса.
Новости Москвы,Сергей Андрейкин,Сергей Собянин,РЖД,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители