Температура в Москве превысила максимум с 1901 года

Температура воздуха в Москве в среду, 23 июня, достигла отметки в 34,8 градуса, что выше июньского рекорда за все время на 0,1 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва
— Сегодня между 14 и 15 часами, где-то в 14:50, температура достигла 34,8 градуса, и это значит, что это рекорд не просто этого дня, а рекорд для июня в целом, — рассказал синоптик.
Предыдущий рекорд был установлен в 1901 году, когда столбики термометров поднялись до отметки в 34,7 градуса, отмечает РИА Новости.