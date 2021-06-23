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Московские рестораторы попросили мэрию перенести внедрение QR-кодов

Секрет Фирмы
1 час назад
Московские рестораторы попросили мэрию перенести запуск системы QR-кодов для прохода в рестораны и кафе с 28 июня на 1 августа, сообщила «Ведомостям» омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова. Участники рынка ждут, что с новыми правилами их выручка рухнет на 90%.
Рестораторы попросили мэрию Москвы перенести внедрение QR-кодов
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License
Московские рестораторы попросили мэрию перенести внедрение QR-кодов
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Эксперимент, ставший обязательным

С 19 июня в российской столице в качестве эксперимента появились бесковидные рестораны. Чтобы заведение признали защищённым от COVID-19, все его сотрудники должны быть вакцинированными, а посещать его могут только привитые или переболевшие гости.
Однако уже 22 июня мэр города Сергей Собянин объявил, что с 28 июня абсолютно все объекты общественного питания должны перейти на бесковидный режим. В рестораны смогут попасть только люди, которые защищены от COVID-19 или не болеют им. Пускать будут только по специальному QR-коду.
Представители ресторанного бизнеса считают, что из-за этих мер заведения будут посещать лишь около 20% клиентуры. Они также добавили, что пока не могут решить технические проблемы — нанять достаточное количество дополнительных охранников и других сотрудников.

Хотя бы веранды

По словам Татуловой, Москва не справляется с желающими сделать прививку и ПЦР-тесты, поэтому рестораторы призвали перенести внедрение QR-кодов на 1 августа. Бизнес также предложил максимально разгрузить помещения ресторанов, согласовав расширенные летние веранды, а допуск на веранды проводить без ограничений для взрослых и детей с соблюдением дистанции при рассадке.
РБК отметил, что вывод таких летних веранд из-под ограничений был основным предложением рестораторов. Представители бизнеса также заявили, что были готовы пойти на «бесковидный» эксперимент для тех, кто желает работать после 23:00, но не рассчитывали, что это станет обязательным требованием. В мэрии пообещали рассмотреть просьбы бизнеса и дать ответ в ближайшее время.
Управляющий партнёр и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков заявил, что ситуация сейчас очень тяжёлая. По его словам, выходит так, что объекты будут открываться каждый день, а снижение выручки составит до 90%. Бизнесмен подчеркнул, что выжить отрасли поможет исключение веранд из-под действия новых ограничений, а также срочное ослабление регулирования открытия и расширения веранд.
Совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук указал: наиболее важное для рестораторов — чтобы гостей без вакцин и ПЦР-тестов разрешили обслуживать на летних верандах. По словам предпринимателя, рестораторы также попросили у властей мобильные бригады врачей, чтобы быстро прививать сотрудников и привить работников-мигрантов.
Новости Москвы,Алексей Васильчук,Анастасия Татулова,Максим Ползиков,Сергей Собянин,Ведомости,РБК,
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