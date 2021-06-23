"Вакцина рулит": Среди привитых разыграли автомобили

В эфире телеканала «Москва 24» состоялся первый розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина рулит».

В первом розыгрыше участвовали те, кто привился с 14 по 20 июня, обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.