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Первые пять автомобилей разыграли в эфире телеканала «Москва 24» среди привившихся от COVID-19 горожан

Агентство «Москва»иещё 14
32 минуты назад
В эфире телеканала «Москва 24» состоялся первый розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина рулит».
"Вакцина рулит": Среди привитых разыграли автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Победителями стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя.
В первом розыгрыше участвовали те, кто привился с 14 по 20 июня, обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.
3 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программу стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей будут разыгрывать пять машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 11 июля впервые получит первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - вы автоматически становитесь участником розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.
Розыгрыш будет проходить каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24».
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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