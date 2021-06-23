В Московском зоопарке карликовому бегемоту построят дом за 31 миллион рублей

Карликовый бегемот Ксюша из Московского зоопарка обзаведется новым домом стоимостью 31 миллион рублей. Информация о строительстве вольера для животного появилась на портале госзакупок.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Александр Авилов / АГН «Москва»

Согласно извещению о закупке, Ксюша переедет в вольер 18,25 на 11,40 метра с высотой в коньке не менее четырех метров и высотой этажа не менее 3,3 метра. Снеговая нагрузка составит не менее 180 килограммов на квадратный метр, а расчетная температура внутри будет составлять 30 градусов.

Также новая жилплощадь для карликового бегемота будет оснащена системой водостоков, комплектом окон и наружных дверей, светопрозначными конструкциями, вентиляцией, водоснабжением, отоплением, электричеством, видеонаблюдением, системой оповещения и сигнализацией.

На строительство дома для Ксюши столичный зоопарк потратит 30 999 833,33 рубля. Как отмечает портал Москва.ру , на эти деньги можно приобрести шестикомнатную квартиру в центре столицы, более того, после покупки останутся средства на полноценный ремонт.

Самку карликового бегемота привезли в Московский зоопарк из Швеции в 2017 году в рамках Европейской программы по сохранению популяции данного вида в неволе. Родина этих животных — Западная Африка, поэтому они боятся сквозняков и чувствительны к перепадам температур.

Карликовый бегемот имеет охранный статус, как вымирающий вид, и занесен в Международную Красную книгу, поскольку их естественная популяция по оценкам на 1993 год не превышала 3000 особей, а современная численность составляет не более тысячи. Причинами тому послужили вырубка лесов и неконтролируемый убой.