Весь общепит Москвы станет «свободным от ковида»

С 28 июня посещать кафе и рестораны смогут только вакцинированные люди, переболевшие в последние полгода и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами.

Собянин подчеркнул, что эта мера позволит максимально защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также позволит сохранить нормальное функционирование бизнеса.

Наличие прививки подтверждается QR-кодом, который можно будет получить с помощью электронной медицинской карты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники.

ПЦР-тест для посещения общепита должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента их внесения в базу лаборатории.

Людям, перенесшим ковид незаметно, в операштабе советуют либо вакцинироваться, либо делать ПЦР-тесты перед походом в общепит. Посетители с медотводом к прививке и иностранцы также должны делать ПЦР-тесты.

Бумажные справки и сертификаты о вакцинации и ПЦР-тестах приниматься не будут.

Предприятия общепита, не создавшие систему проверки QR-кодов, смогут работать только на вынос или доставку.

Кроме того, с 22 июня в Москве запретили концерты, развлекательные и спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек. Ограничения не коснутся «свободных от ковида» мероприятий, организаторы которых согласятся проверять у гостей QR-коды.

Собянин подчеркнул, что москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, уже больше двух миллионов. Количество записей на вакцинацию выросло в четыре - пять раз.

«Но понятно, что массовая вакцинация – дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца. < > Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей», - отметил мэр.