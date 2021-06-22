В метро Москвы начали раздавать воду из-за жары

В московском метро пассажирам начали раздавать воду из-за аномально жары, сообщает столичный департамент транспорта в своей Telegram-канале. Воду можно получить на четырнадцати станциях метрополитена и восьми станциях Московского центрального кольца.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что аномальная жара в столице сохранится в ближайшие дни, и не исключал повышения температуры до +36°С. По прогнозам синоптиков, температура в столице начать снижаться на следующей неделе, в понедельник, 28 июня. Врачи советуют в такую погоду пить больше жидкости. По их словам, для такой погоды лучше всего подходит минеральная вода.