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В метро Москвы начали раздавать воду из-за жары

Газета.Ru
1 час назад
В московском метро пассажирам начали раздавать воду из-за аномально жары, сообщает столичный департамент транспорта в своей Telegram-канале. Воду можно получить на четырнадцати станциях метрополитена и восьми станциях Московского центрального кольца.
22 мая температура воздуха в Москве побила рекорд 1917 года. К 12.00 мск на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +31,9°C. В настоящее время в столице +34°C.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что аномальная жара в столице сохранится в ближайшие дни, и не исключал повышения температуры до +36°С. По прогнозам синоптиков, температура в столице начать снижаться на следующей неделе, в понедельник, 28 июня. Врачи советуют в такую погоду пить больше жидкости. По их словам, для такой погоды лучше всего подходит минеральная вода.
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